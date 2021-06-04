Франция сама себя изолировала от происходящих в регионе процессов

Высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что "Азербайджанские силы должны уйти с суверенной территории Армении" однобоко и необъективно. Ранее Макрон в своем Facebook разместил публикацию на армянском языке с призывом "вывести войска Азербайджана с территории Армении". Совершенно очевидно, что Франция использует армянскую риторику, и не исключено, что текст недавнего заявления, сделанного во время визита Пашиняна во Францию, был написан в Ереване.

Об этом Day.Az сказала член комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Нигяр Арпадараи.

По словам депутата, это свидетельствует о том, что нынешняя французская администрация либо совершенно не осведомлена о происходящем, либо Франция даже не желает получить правдивую информацию. Парламентарий считает второй вариант более вероятным, так как он отражает политический подход Франции.

"Недопустимо, чтобы Франция как член Совета Безопасности ООН и сопредседатель Минской группы ОБСЕ занимала такую ​​предвзятую позицию. Франция никогда не призывала к выводу армянских войск с оккупированных азербайджанских земель. С другой стороны, Франция проголосовала за четыре резолюции Совбеза ООН. Это свидетельствует о непоследовательности и противоречиях в подходе Парижа. Поэтому заявление Макрона говорит о том, насколько односторонней, необъективной и популистской является позиция президента Франции", - заявила она.

Парламентарий отметила, что Франция в настоящее время исключена из происходящих в регионе процессов, поскольку страна не проявила конструктивного отношения во время и после окончания карабахского конфликта. Таким образом, Франция изолировала сама себя.

"В международной дипломатии есть такое понятие - представление интересов. То есть при отсутствии дипломатических отношений между двумя странами эту функцию берет на себя третья сторона. В настоящее время Франция ведет себя как представитель Армении. Такой подход вредит самой Армении, потому что единственный выход из кризиса для Армении - это установление нормальных отношений со своими соседями, в том числе Азербайджаном", - заключила Нигяр Арпадараи.

Абдул Керимханов