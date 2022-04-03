Армения уклоняется от мирного договора с Азербайджаном

Положив конец армянской оккупации Карабаха, Азербайджан, будучи мирным государством, не раз предлагал Армении оставить свои территориальные претензии, подписать мирный договор. Месседж простой: фактора оккупации уже нет. В этой ситуации азербайджанская сторона, несмотря на все трудности и проблемы прошлого, выступает за нормализацию отношений с Арменией. Кроме того, созданная в регионе новая реальность теперь дает возможность всем странам на Южном Кавказе, а также за его пределами, принять участие перспективных проектах, которые принесут выгоду всем государствам, в том числе и самой Армении, экономика которой вот уже 30 лет находится в стагнации по ее собственной же вине.

Президент Ильхам Алиев вскоре после окончания 30-летней оккупации и подписания трехстороннего заявления указал на важность того, что эта страница истории уже перелистана и на готовность принятия серьезных шагов по нормализации армяно-азербайджанских отношений. И поэтому Азербайджан выдвинул предложения по мирному соглашению с Арменией. Эти предложения являются основными принципами разрешения таких дел и широко используются в международной практике. На днях их озвучил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, принимавший участие в Дипломатическом форуме в Анталье.

Выступивший на форуме Байрамов заявил, что наша страна предлагает следующие принципы для нормализации отношений:

- взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга;

- взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем;

- воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, несовместимых с целями Устава ООН;

- делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;

- открытие транспорта и коммуникаций, установление других соответствующих коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.

Как видим, принципы, предложенные нашим государством, основываются на международном праве, и азербайджанская сторона широко проинформировала общественность об этом. Именно на этих базовых принципах два государства, проведя интенсивные, субстантивные и ориентированные на результат переговоры, могут заключить двустороннее мирное соглашение. То есть, этим шагом мы в очередной раз продемонстрировали свои добрые намерения.

С армянской же стороны поступил общий ответ, который полностью не соответствовал предложениям. Да, там иногда промелькают положительные заявления, но на самом деле - это очередная двойная игра и Ереван просто тянет время, пытаясь выдвинуть какие-то предложения и предусловия. Предусловия для начала процесса неприемлемы. Должна быть создана группа двустороннего сотрудничества, и эта группа должна начать работу. Армения уже более года бесмыссленно тянет с ответом, в то время как Азербайджан открыто выразил свою позицию.

Одной из причин, почему Армения затягивает весь процесс, является попытка Еревана сосредоточиться на возвращении Минской группы ОБСЕ в процессы, происходящие на Южном Кавказе, и решении вопросов при ее посредничестве. И это при том, что давно уже известно, что ОБСЕ де-факто стала бездействующим органом, потому как у этого института не было сбалансированной политики, и почти за 30 лет он ничего не добился. Азербайджану пришлось взять все в свои руки и решить карабахский вопрос самостоятельно. Бесполезная деятельность ОБСЕ лишь доказала ее медленную работу, которая создавала дополнительные проблемы. Минская группа не могла занять объективную позицию, не применяла никаких механизмов воздействия на регулирование процесса в соответствии с международным правом.

Стоить отметить и тот факт, что сопредами были избраны в основном страны, в которых армянская диаспора наиболее сильна и влиятельна. И пока сопредседатели МГ и Армения, что называется, крутили любовь, оккупированные азербайджанские города превращались армянами в руины, обстреливались мирные азербайджанские села, погибали азербайджанские солдаты, а агрессор наглел и нагуливал аппетит. В конце концов он обнаглел настолько, что анонсировал походы за новыми территориями. На что, кстати, Минская группа не отреагировала.

Поэтому в настоящее время повторное вовлечение ОБСЕ в процесс означает восстановление туристической дипломатии. Это не отвечает интересам народов Азербайджана или Армении, не служит установлению прочного мира в регионе. Если Баку говорит, что конфликт исчерпан и в чьих-то посреднических услугах необходимости нет, значит, Минской группе пора поискать для себя другое поле деятельности. То есть необходимость в деятельности посредников в направлении урегулирования уже урегулированного Азербайджаном конфликта отпадает. Они могут найти для себя какое-то другое занятие.

Впрочем, их помощь и не нужна. В международной практике обычно широко используется опыт сторон конфликта для обсуждения вопросов за столом и достижения общего знаменателя. Таким образом, Азербайджан и Армения имеют потенциал для достижения прочного мира.

Еще Армения должна учитывать, что Азербайджан не намерен ждать ее вечно в этом вопросе. Армения должна понимать, что воспрепятствование мирному процессу представляет серьезную проблему для открытия коммуникаций, интеграции Армении в экономическую жизнь региона, нормализации отношений с Турцией. Это имеет серьезные последствия для армянской экономики и страдать будет в первую очередь население страны, которое десятки лет смотрит в пустой холодильник. Чем больше официальный Ереван будет тянуть, тем хуже будет становится ситуация для армян.

Подписание же мирного договора с Азербайджаном, делимитация и демаркация границ, открытие Зангезурского коридора, привлечение международных инвесторов к новым проектам станут "дефибриллятором" для экономики Армении - она воскреснет из своего мертвого состояния. Руководство Армении должно оглянуться, посмотреть на прошлые ошибки и понять, каких дивидендов лишила его политика отказа Азербайджана от рациональных предложений. В прошлом, если бы Армения отказалась от политики оккупации, нормализовала отношения с Азербайджаном и смогла бы получить огромные финансовые и экономические дивиденды. Тем более, что новые возможные региональные проекты это позволяют. Ереван, по своей же глупости, постоянно упускает этот шанс.

Даже в нынешний момент, задерживая открытие Зангезурского коридора и все прочее, Армения упускает новые жизненно важные возможности для своей экономики. В настоящее время большое значение имеют альтернативные маршруты из Китая в Европу. Реализация Зангезурского коридора может позволить Армении стать частью этого маршрута. После подписания азербайджано-иранского Меморандума о возможности открытия транспортного коридора в Нахчыван через иранскую территорию, армянские фортели и спекуляции на тему Зангезурского коридора становятся просто пустым звуком. Ведь если армянская сторона и дальше будет торговаться, то Азербайджан просто потеряет интерес к этому отрезку пути по территории Армении и изменит направление коридора в сторону Ирана, который будет только рад заполучить такой объём транзитных грузов оставив неуступчивых соседей с носом.

Руководство Армении должно хорошо подумать над всеми этими вопросами, воздержаться от бессмысленных попыток тянуть время. Официальному Еревану начать думать о будущем страны и армянского народа. С подписанием мирного договора с Азербайджаном в мертвой армянской экономике наконец начнут циркулировать деньги, армяне будут жить, а не выживать, что в конечном итоге приведет к излечению общества от тех синдромов и мифов, которые и загнали их в региональную изоляцию, блокаду и нынешнее абсолютно раздробленное состояние.