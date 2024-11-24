Вестминстерский мост в Лондоне перекрыли

В Лондоне на Вестминстерском мосту в центре города произошла поножовщина, в результате которой трое человек были арестованы по подозрению в покушении на убийство, а один - за участие в драке.

Как передает Day.Az, об этом 24 ноября сообщает газета The Guardian со ссылкой на столичную полицию.

В связи с расследованием движение на мосту было временно перекрыто.

Полицейские прибыли на место происшествия около 10:45 утра по местному времени после сообщений о драке на мосту. Также на место происшествия выехали сотрудники лондонской службы скорой помощи и санитарной авиации, которые нашли мужчину с ножевым ранением. Пострадавший был госпитализирован в критическом состоянии.

Двое из арестованных получили легкие травмы лица и были доставлены в больницу.