Илон Маск о рисках третьей мировой войны

Илон Маск, миллиардер и владелец компаний Tesla и SpaceX, затронул тему рисков третьей мировой войны, связав их с президентством Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, в своем посте в социальной сети X (бывший Twitter) Маск поделился необычной иллюстрацией.

Он опубликовал два изображения, на которых изображены человеческий мозг и летящая пуля. На первой картинке пуля пробивает мозг, и под ней написано "Третья мировая война", а на второй - пуля лишь задевает ухо, проходя мимо мозга, с надписью "Колонизация Марса".

Судя по всему, Маск таким образом намекнул на инцидент с покушением на Трампа, когда пуля ранила его в ухо, но прошла вблизи головы. Миллиардер неоднократно заявлял, что будущее человечества связано с освоением других планет. Видимо, Маск считает, что избрание Трампа поможет избежать глобального конфликта и откроет новые перспективы для освоения космоса.