https://news.day.az/society/1710218.html Дорожная полиция предупредила водителей - ВИДЕО Чтобы избежать штрафа, некоторые водители занимаются незаконной деятельностью. Как передает Day.Az, таким образом они пытаются избежать штрафов за подделку государственных регистрационных знаков. В то же время они представляют опасность для других водителей.
Дорожная полиция предупредила водителей - ВИДЕО
Чтобы избежать штрафа, некоторые водители занимаются незаконной деятельностью.
Как передает Day.Az, таким образом они пытаются избежать штрафов за подделку государственных регистрационных знаков.
В то же время они представляют опасность для других водителей.
По этому поводу начальник отдела пропаганды и общественных вопросов Управления Государственной дорожной полиции, капитан полиции Тогрул Насирли сообщил, что в соответствии со статьей 342.7 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики налагается 4 штрафных балла и 100 манатов для водителей, уличенных в нарушении правил.
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