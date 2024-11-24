Дорожная полиция предупредила водителей

Чтобы избежать штрафа, некоторые водители занимаются незаконной деятельностью.

Как передает Day.Az, таким образом они пытаются избежать штрафов за подделку государственных регистрационных знаков.

В то же время они представляют опасность для других водителей.

По этому поводу начальник отдела пропаганды и общественных вопросов Управления Государственной дорожной полиции, капитан полиции Тогрул Насирли сообщил, что в соответствии со статьей 342.7 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики налагается 4 штрафных балла и 100 манатов для водителей, уличенных в нарушении правил.

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