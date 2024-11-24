Позднее зажигание лицемерной Урсулы

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о позднем зажигании лицемерной Урсулы фон дер Ляйен

Day.Az представляет публикацию:

Женщина, приложившая все силы для саботажа СОР29, внезапно разродилась радостным твитом про успех конференции.

Поздно, Рита, пить Боржоми! Урсула фон дер Ляйен усиленно делает вид, что воодушевлена итогами СОР. На самом деле у ̶н̶е̶е̶ ̶д̶о̶ ̶с̶и̶х̶ ̶п̶о̶р̶ ̶п̶о̶д̶г̶о̶р̶а̶е̶т̶ ̶в̶ ̶о̶д̶н̶о̶м̶ ̶м̶е̶с̶т̶е̶ единственное, чему наша опоздаша рада - так это тому, что развитые страны согласились всего на 300 млрд., а не на 1 трлн долларов, как этого просили малые государства.

Поговаривают, что фото Урсулы скоро станет иллюстрацией статьи "Лицемерие" в Википедии.