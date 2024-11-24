https://news.day.az/world/1710209.html ВС Турции ликвидировали террористов в Сирии - ВИДЕО В ходе антитеррористических операций, проводимых армией Турции, были уничтожены 9 боевиков PKK/YPG. Как сообщает Day.Az, об этом сообщило министерство обороны Турции на странице в Х. По данным ведомства, удары по террористам были нанесены в зонах проведения операций "Щит Евфрата" и "Источник мира" на севере Сирии.
ВС Турции ликвидировали террористов в Сирии - ВИДЕО
В ходе антитеррористических операций, проводимых армией Турции, были уничтожены 9 боевиков PKK/YPG.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщило министерство обороны Турции на странице в Х.
По данным ведомства, удары по террористам были нанесены в зонах проведения операций "Щит Евфрата" и "Источник мира" на севере Сирии.
Также министерство опубликовало видеоматериалы с места проведения операций.
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