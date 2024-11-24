https://news.day.az/world/1710209.html

ВС Турции ликвидировали террористов в Сирии - ВИДЕО

В ходе антитеррористических операций, проводимых армией Турции, были уничтожены 9 боевиков PKK/YPG. Как сообщает Day.Az, об этом сообщило министерство обороны Турции на странице в Х. По данным ведомства, удары по террористам были нанесены в зонах проведения операций "Щит Евфрата" и "Источник мира" на севере Сирии.