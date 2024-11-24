ВС Турции ликвидировали террористов в Сирии

В ходе антитеррористических операций, проводимых армией Турции, были уничтожены 9 боевиков PKK/YPG.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщило министерство обороны Турции на странице в Х.

По данным ведомства, удары по террористам были нанесены в зонах проведения операций "Щит Евфрата" и "Источник мира" на севере Сирии.

Также министерство опубликовало видеоматериалы с места проведения операций.