Платные услуги в Баку подорожали

В период с января по сентябрь 2024 года стоимость платных услуг, предоставленных населению Баку, увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 5,585 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Day.Az, ссылаясь на Бакинское городское статистическое управление.

По данным статистики, юридические лица оказали населению столицы услуги на сумму 5,189 миллиарда манатов, что составляет 92,9% от общего объема оказанных услуг.

Для сравнения, в 2023 году стоимость платных услуг, оказанных населению Баку, увеличилась на 17,4% по сравнению с 2022 годом, составив 7,348 миллиарда манатов.

Согласно Госкомстату Азербайджана, в 2023 году в стране общий объем платных услуг для населения вырос на 14% по сравнению с 2022 годом и составил 11,411 миллиарда манатов.