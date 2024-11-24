Задержан армянин, расстрелявший машину с людьми в РФ

В Марксе Саратовской области (РФ) по делу об убийстве задержали армянина Рубика Акопяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, он является владельцем черного "Land Cruiser", ставшего участником дорожного конфликта.

41-летний Акопян подозревается в убийстве 33-летнего Михаила Кутузова в результате дорожного конфликта. Еще один, Алексей Соколовский, был ранен.