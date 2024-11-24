https://news.day.az/society/1710204.html В части Хазарского района Баку не будет света С 25 по 29 ноября в одном из районов Хазарского района Баку будет ограничена подача электроэнергии. Как сообщает Day.Az, об этом заявили в ОАО "Азеришыг". С 10:00 до 16:00, в жилом районе "Бина Атчылыг" будет временно прекращена подача электричества.
В части Хазарского района Баку не будет света
С 25 по 29 ноября в одном из районов Хазарского района Баку будет ограничена подача электроэнергии.
Как сообщает Day.Az, об этом заявили в ОАО "Азеришыг".
С 10:00 до 16:00, в жилом районе "Бина Атчылыг" будет временно прекращена подача электричества. Это связано с проведением работ по замене старых проводов на воздушной линии напряжением 6 кВ в поселке Бина.
После завершения ремонтных работ ожидается улучшение качества электроснабжения на данной территории.
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