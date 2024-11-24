"Мы проиграли в опыте"

Главный тренер сборной Азербайджана по баскетболу Тахир Бахшиев прокомментировал поражение своей команды от сборной Швейцарии со счетом 55:85 в отборочном раунде чемпионата мира 2027 года, который прошел в Баку. Он отметил, что сборная Швейцарии превзошла их физически, а опыт соперников сыграл важную роль в достижении лучшего результата.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Бахшиев также подчеркнул, что из-за травм в составе команды не играли Амиль Гамзаев и Эндер Поладханлы. Несмотря на то, что в их составе есть опытные игроки, Швейцария в этом аспекте все же имела преимущество. Однако тренер выразил уверенность в потенциале молодых баскетболистов и отметил, что, несмотря на усталость, команда выходила на площадку с намерением победить. Азербайджанская команда проиграла три игры из четырех на групповом этапе.