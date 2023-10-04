Азербайджан и Армения должны немедленно возобновить мирные переговоры.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, отвечая на вопросы директора Центра мира и безопасности на Ближнем Востоке Гудзоновского института США Майкла Дорана и старшего научного сотрудника Гудзоновского института Люка Коффи.

"Мы должны немедленно возобновить мирные переговоры, обсуждения по вопросу делимитации границы и, конечно, должны обсудить восстановление коммуникаций. Это три основных направления мирного процесса и они имеют большие перспективы", - сказал он.

Эльчин Амирбеков отметил, что ликвидация сепаратистского режима в Карабахе устранила главное препятствие на пути к устойчивому миру в регионе.

Он подчеркнул, что Азербайджан устранил фактор незаконного присутствия вооруженных формирований ВС Армении на своей суверенной территории.

Представитель Президента отметил, что сейчас Азербайджан ведет активный диалог с армянскими жителями Карабахского региона по реинтеграции, охватывающей различные сферы.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе 19 сентября 2023 года были начаты антитеррористические мероприятия локального характера, которые завершились 20 сентября в 13:00.

Армянские сепаратисты сдались, подняв белый флаг. Согласно условиям Азербайджана, формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования в Карабахском регионе Азербайджана складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются. Параллельно сдаются все боеприпасы и тяжелая техника. Обеспечивается координация указанных процессов с российским миротворческим контингентом.

Напомним, что Азербайджан приступил к практической деятельности по реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе. В связи с этим Рамин Мамедов, назначенный ответственным за контакты с армянскими жителями Карабаха, 21, 25 и 29 сентября 2023 года встретился в городах Евлах и Ходжалы с представителями армянских жителей.

В ходе встреч были представлены планы Азербайджанской Республики по реинтеграции и проведены обсуждения вокруг этого.

Было отмечено, что реинтеграция осуществляется в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики на основе Конституции, законов и международных обязательств Азербайджанской Республики.