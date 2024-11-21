Солистка Artik & Asti выходит замуж

Певица Севиль Велиева и ее возлюбленный Антон Гайворонский (TONI) объявили о помолвке. Об этом сообщает Peopletalk, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На дне рождения Велиевой Гайворонский сообщил, что сделал предложение артистке. Он не хотел об этом рассказывать официально, но один из музыкантов группы Artik & Asti проговорился в микрофон. Певцы не стали отрицать помолвку.

В сентябре 2023 года Велиева спровоцировала слухи о замужестве. Поклонники спросили, как бы артистка вела себя, если бы свекровь ее не любила. Артистка ответила, что мать мужа не обязана ее любить. Более того, она не ребенок, чтобы "угодничать и заслуживать чью-то любовь". Однако певица не отрицает, что в любом случае уважала бы и влюбилась в положительные стороны своей свекрови. Также она постаралась бы выстроить личные границы, быть вежливой и воспитанной.

Велиева тогда обратилась к возможной свекрови как "моя дорогая В". Мать TONI зовут Вероника. Фанаты предположили, что артисты обручены.