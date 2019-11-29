При организации и поддержке Фонда Nargis на Площади фонтанов пройдет традиционная благотворительная ярмарка "Soyuq əllər, isti ürək" (Холодные руки, горячее сердце), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ярмарка будет осуществлена при спонсорстве следующих компаний: "Boutique One", "Azercell", "Coca-Cola", "Berg", "Xırta-Xırt", "FMG-group", "Shokki Mokki", "Azərçay","Zeytun Bağları", "Final yağları", посольства Индонезии в Азербайджане, "Muğan Bank", а также при поддержке "CinemaPlus", "Azərİşiq", "Bakı Abadlıq Xidməti", "Dayaq Group Security".

7 лет подряд "Холодные руки, горячее сердце" дарит жителям Баку и гостям столицы новогоднее настроение, заряжает позитивом и погружает в атмосферу волшебства. Посетив зимнюю ярмарку, Вы можете не только почувствовать себя частью новогодней сказки, а также приобрести различные сувениры, насладиться горячими напитками и лакомствами вместе со своими друзьями и близкими.

По традиции, все средства, собранные с мероприятия, будут направлены на лечение и операции детей, обратившихся в Фонд Nargis. Помимо этого, ярмарку посетят ее почетные и любимые гости - дети из детских домов и интернатов.

Благотворительный Фонд Nargis был создан в 2012 году главным редактором журнала "Nargis" Ульвией Махмудовой с целью продолжения традиций благотворительности в Азербайджане, а с 2013 года начал проводить активную деятельность. Именно тогда было положено начало доброй традиции - проведению ежегодной благотворительной ярмарки "Холодные руки, горячее сердце". Со дня своего основания, Фондом Nargis был организован ряд благотворительных проектов, оказана материальная помощь детским домам и домам престарелых, малоимущим семьям, а также были осуществлены операции и лечение детей, страдающих от различных заболеваний. С 2019 года Фонд Nargis также организовывает благотворительную ярмарку "Torpaq əlimdə, bahar ürəyimdə" в честь праздника Новруз - весеннего аналога ежегодной зимней ярмарки.

Благотворительная ярмарка "Холодные руки, горячее сердце" будет работать ежедневно с 1 декабря по 13 января, с 11:00 до 23:00. Будем ждать всех и каждого!

Подробную информацию о деятельности Фонда Nargis и ярмарке "Холодные руки, горячее сердце" можно получить на официальном сайте фонда или же на официальных страницах в социальных сетях Facebook, Instagram.