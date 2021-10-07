https://news.day.az/society/1388993.html Умер заслуженный художник Азербайджана
Умер заслуженный художник Азербайджана
Скончался член Союза художников Азербайджана, заслуженный художник республики, скульптор Намиг Дадашов.
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в Союзе художников.
Сообщается, что 76-летний художник скончался сегодня.
Отметим, что Намик Дадашов родился в 1945 году. Автор более 15 памятных медалей, заказанных Министерством культуры. Намик Дадашов был участником многих международных выставок, а также персональных и коллективных. Его работы были выставлены в Грузии, Нидерландах, Италии, Англии, Турции, Франции и других странах.
Аллах рехмет элесин!
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