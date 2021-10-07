Умер заслуженный художник Азербайджана

Скончался член Союза художников Азербайджана, заслуженный художник республики, скульптор Намиг Дадашов.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в Союзе художников.

Сообщается, что 76-летний художник скончался сегодня.

Отметим, что Намик Дадашов родился в 1945 году. Автор более 15 памятных медалей, заказанных Министерством культуры. Намик Дадашов был участником многих международных выставок, а также персональных и коллективных. Его работы были выставлены в Грузии, Нидерландах, Италии, Англии, Турции, Франции и других странах.

Аллах рехмет элесин!