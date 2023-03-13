Фьюри предложил Усику отказаться от боя-реванша

Британский боксер Тайсон Фьюри в Twitter предложил украинцу Александру Усику отказаться от боя-реванша, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Фьюри предложил исключить из договора пункт о проведении второго поединка. "Давай перейдем на новый уровень. Не переживай насчет того, сколько долларов у тебя будет после поражения. Переживай насчет боя. 29 апреля. Никакого реванша. Победитель получит признание, проигравший - ничего", - отметил британец.