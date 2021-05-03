Стало известно, когда Саудовская Аравия откроет границы

Саудовская Аравия открывает границы и снимает ограничения на путешествия своих подданных в другие страны с 17 мая.

Об этом сообщило саудовское Министерство внутренних дел на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 01:00 по местному времени 17 мая 2021 года отменяются ограничения на поездки подданных, а также открываются водное, сухопутное и воздушное сообщение [с другими странами]", - отметило МВД.

Ведомство уточнило, что снятие ограничений на передвижение коснется нескольких категорий: тех, кто переболел вызываемым коронавирусом заболеванием более месяца назад, тех, кто получил вакцину, а также подданных королевства младше 18 лет при наличии страхового медицинского полиса, который покроет их расходы на лечение от инфекции в другой стране.

Иностранцам по прилету в Саудовскую Аравию придется пройти обязательный 14-дневный карантин.