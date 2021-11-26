США потребуют от всех иностранцев справку о вакцинации при въезде в страну

Власти США с 22 января намерены распространить требование о предоставлении сертификата о вакцинации на иностранцев, пересекающих сухопутную границу страны по необходимости, а не в целях туризма. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как поясняет агентство, к этой категории относятся граждане иностранных государств, вынужденные пересекать границу по служебным причинам, такие как дальнобойщики, представители иностранных государств и их органов по борьбе с различными чрезвычайными ситуациями. К лицам с видом на жительство правило не относится. Сертификат, согласно источнику, будет требоваться и при пересечении водных границ. Детали будут официально обнародованы позднее.

Отмечается, что мера в отношении данной категории была отложена на несколько месяцев из-за опасений нарушений в потоках трансграничной торговли с Мексикой и Канадой. Некоторые представители отрасли уже негативно отреагировали на планы Вашингтона.

8 ноября США начали требовать от въезжающих в страну иностранцев свидетельство о полном прохождении вакцинации от коронавируса. Принимаются только справки о прививке препаратами, одобренными медицинским регулятором США или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Как добавляет портал Axios, США тогда открыли сухопутные границы с Канадой и Мексикой для полностью привитых иностранцев, чья поездка не вызвана необходимостью. Если план, о котором идет речь, будет принят, правила будут одинаковы для обеих категорий, пишет AP.

О намерении распространить требования о вакцинации на всех иностранцев, въезжающих в США через сухопутную и водную границы, 13 октября сообщило Министерство внутренней безопасности (МВБ) США, но тогда речь шла о начале января.