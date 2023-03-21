Пилот дал советы пассажирам по спасению жизни в чрезвычайной ситуации

Пилот с десятилетним опытом работы дал пассажирам советы по спасению жизни при сильной турбулентности или жесткой посадке самолета. Своим мнением он анонимно поделился с Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь, эксперт рекомендовал надевать на рейс закрытую обувь без каблука, так как при чрезвычайной ситуации "придется много передвигаться". Кроме того, отметил он, в случае удара самолета о землю безопаснее всего находиться в задней части самолета, которая является самой прочной и с большей вероятностью выдержит случившееся.

Пилот также предостерег от опасностей в туалетах самолетов. В первую очередь он обратил внимание на острые углы в этих частях лайнера. "Даже при легкой турбулентности лучше вообще не ходить в туалет. Кабины часто имеют острые углы, а столешницы и полки выступают наружу. Если самолет движется вверх и вниз, вам нечем обезопасить себя, и вы можете сильно удариться", - предупредил специалист.

Вместе с тем, пилот рекомендовал избегать передней зоны самолета, где находится кухня. Там, по его словам, есть много острых предметов, в том числе и ножи, которые при турбулентности могут оказаться не закрепленными и поранят человека. "Кипяченая вода для горячих напитков и горячих блюд представляет собой еще один риск в такой ситуации", - заключил мужчина.