Первый экспортный поезд из Турции в Китай достиг пункта назначения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

Министр назвал победой Турции то, что выехавший 4 декабря из Стамбула поезд без задержек достиг китайского города Сиань.

Отметим, грузовой поезд, выехавший из Турции в направлении Китая, по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс и через Транскаспийский коридор Восток-Запад пересек 2 континента, 2 моря и 5 стран - в общей сложности преодолел 8693 километра.