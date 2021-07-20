В России предложили за призывы к отказу от вакцинации наказывать

Министру юстиции России направлено письмо с предложением установить ответственность за призыв к отказу от вакцинации. Автор - первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По мнению Петрова, некоторые россияне мало того, что сами отказываются прививаться, так еще и пропагандируют мифы о вреде вакцин. А вдвойне обескураживает то, что некоторые медработники транслируют антипрививочную идеологию и отговаривают людей прививаться.

"В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании", - цитирует письмо Петрова.

По информации Петров в России есть чёрный рынок продажи сертификатов и QR-кодов для вакцинированных. Введение наказания "искоренит недопустимые явления в стране".