Тяжелое ДТП на трассе "Астрахань - Махачкала"

Дагестанская полиция выясняет обстоятельства аварии с пассажирским микроавтобусом на трассе "Астрахань - Махачкала", в которой восемь человек получили травмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, дорожное происшествие случилось вечером 12 октября в Кумторкалинском районе Дагестана. По предварительным данным республиканского ГУ МВД, пассажирская "ГАЗель", в которой помимо водителя находились семь пассажиров, врезалась в корову, стоявшую на проезжей части. От удара фургон вылетел в кювет и перевернулся.

Все, кто находился в салоне автомобиля, получили травмы и были госпитализированы. О судьбе животного, спровоцировавшего аварию, не сообщается. Обстоятельства случившегося уточняются.