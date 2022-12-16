https://news.day.az/world/1520221.html Президент Словакии отправила правительство в отставку
Президент Словакии отправила правительство в отставку
Президент Словакии Зузана Чапутова отправила в отставку правительство премьер-министра Эдуарда Хегера, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что глава государства приняла такое решение из-за вотума недоверия правительству, который привел к политической нестабильности и возможности досрочных выборов в 2023 году.
Помимо этого, лидер страны попросила Хегера и его кабинет министров исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. Кроме того, она призвала политических лидеров рассмотреть возможность назначения досрочных выборов в первой половине следующего года.
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