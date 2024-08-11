https://news.day.az/world/1681277.html Крупное ДТП в Ереване, 20 пострадавших
Крупное ДТП в Ереване, 20 пострадавших
В столице Армении Ереване в серьезном ДТП пострадали 20 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на МВД республики.
Согласно информации, столкнулись грузовик с зерном марки "КамАЗ", городской автобус MAN и Toyota Corolla, после чего грузовик перевернулся.
"По предварительным данным, 20 пострадавших с различными травмами доставлены в медцентр", - говорится в сообщении МВД.
На месте работают оперативные службы.
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