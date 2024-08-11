В столице Армении Ереване в серьезном ДТП пострадали 20 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на МВД республики.

Согласно информации, столкнулись грузовик с зерном марки "КамАЗ", городской автобус MAN и Toyota Corolla, после чего грузовик перевернулся.

"По предварительным данным, 20 пострадавших с различными травмами доставлены в медцентр", - говорится в сообщении МВД.

На месте работают оперативные службы.

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