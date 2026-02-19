Sülh Şurası digər çətin vəziyyətlərin həlli üçün bir model ola bilər - Rubio
Sülh Şurası digər çətin vəziyyətlərin həlli üçün bir model ola bilər.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ dövlət katibi Marko Rubio, xüsusən də Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclasında çıxışı zamanı bildirib.
"Qəzzadakı vəziyyət, mövcud beynəlxalq qurumların həll edə bilmədiyi unikal bir böhrandır. Müşahidəçi dövlətlər də daxil olmaqla, burada iştirak edən bütün ölkələrin tərəfdaşlığını tələb edən yüksək dərəcədə spesifik bir həll yoluna ehtiyac var idi. Bu gün iştirakınızı və bu prosesin bir hissəsi olmaq istəyinizi yüksək qiymətləndiririk.
Bu vəziyyət ənənəvi yanaşmalar və mövcud strukturlar çərçivəsində həll edilə bilməzdi. Buna görə də, ölkələri bir araya gətirmək və bu unikal və spesifik problemə konkret bir həll yolu hazırlamaq üçün BMT-yə müraciət etdik və bu qrupu yaratmaq üçün təsdiq aldıq. Hələ uzun bir yolumuz var, görüləsi çox iş var və bu gün burada təmsil olunan hər bir dövlətin töhfəsi tələb olunacaq. İştirakınıza görə sizə təşəkkür edirik", - o deyib.
Rubio qeyd edib ki, ümid edirəm bu yanaşma digər çətin vəziyyətlərin həlli üçün bir modelə çevrilə bilər.
"Amma hazırda diqqətimiz bu konkret işə yönəlib. Biz bunu düzgün etməliyik. Alternativ - müharibəyə qayıtmaq - qəbuledilməzdir. Burada heç kim bunu istəmir. İrəliləməyin yeganə yolu olan A planı, hər kəsin yan-yana yaşaya biləcəyi və bir daha münaqişəyə, müharibəyə, insan əzabına və dağıntıya qayıdış yaşaya bilməyəcəyi davamlı və davamlı sülhlə Qəzzanı yenidən qurmaqdır. Və bir daha Prezident Trampa əvvəllər heç vaxt cəhd edilməmiş bir şeyi həyata keçirməkdəki vizyonu və cəsarəti üçün təşəkkür etmək istəyirəm. İş hələ bitməyib", - o əlavə edib.
Xatırladaq ki, bu il yanvarın 16-da Tramp Sülh Şurası adlı beynəlxalq təşkilat yaratmaq qərarını elan etmiş və Azərbaycan Respublikasını təsisçi üzv olmağa dəvət edib
Azərbaycan bu dəvəti qəbul edib və Amerika tərəfini Sülh Şurasının təsisçi üzvü olmaq niyyəti barədə məlumatlandırıb.
Yanvarın 22-də Davosda "Sülh Şurası Xartiyası"nın imzalanma mərasimi keçirilib (Board of Peace Charter).
Prezident İlham Əliyev və tədbirdə iştirak edən digər dövlət və hökumət başçıları "Sülh Şurası Xartiyası"nı imzalayıblar.
