https://news.day.az/azerinews/1867839.html Xırdalanda 20 yaşlı gənc beşinci mərtəbədən yıxılaraq ölüb - FOTO Xırdalanda 20 yaşlı gənc binanın beşinci mərtəbəsindən yıxılaraq ölüb. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə bu gün günorta saatlarında baş verib. Belə ki, Cavid Yusifov beşinci mərtəbədən yıxılaraq həyatını itirib. Hadisənin başvermə səbəbləri müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırılır.
Xırdalanda 20 yaşlı gənc beşinci mərtəbədən yıxılaraq ölüb - FOTO
Xırdalanda 20 yaşlı gənc binanın beşinci mərtəbəsindən yıxılaraq ölüb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə bu gün günorta saatlarında baş verib.
Belə ki, Cavid Yusifov beşinci mərtəbədən yıxılaraq həyatını itirib.
Hadisənin başvermə səbəbləri müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırılır.
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