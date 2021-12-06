В Союзе композиторов Азербайджана отметили юбилей Азера Дадашева

В Союзе композиторов Азербайджана (СКА) состоялось торжественное мероприятие, посвященное 75-летию видного современного представителя национальной композиторской школы, народного артиста Азербайджана, профессора Бакинской музыкальной академии (БМА) имени Узеира Гаджибейли Азера Дадашева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этой знаменательной датой в Концертном салоне СКА прошла научная конференция и концерт из хоровых и камерно-инструментальных произведений композитора.

На открытии вечера председатель СКА, член-корреспондент НАНА, народная артистка, профессор Франгиз Ализаде отметила заслуги Азера Дадашева в развитии азербайджанской академической музыки, его преданность профессии, неустанную, плодотворную, продолжающуюся уже полвека творческую деятельность. От имени композиторов и музыковедов республики Франгиз Ализаде вручила композитору приветственный адрес.

Произведения Азера Дадашева исполнили коллективы - хор Bənovşə Азербайджанского телевидения и радио (художественный руководитель и хормейстер Зульфия Ибрагимова), хор студентов Национальной консерватории (художественный руководитель и хормейстер, заслуженный учитель Тарана Юсифова), хор студентов Азербайджанского государственного педагогического университета (хормейстер Марал Алиева), лауреат международных конкурсов вокальный ансамбль Lumineux БМА (художественный руководитель и хормейстер, заслуженная артистка Наала Барателиа), хор средней специальной музыкальной школы имени Джовдета Гаджиева (хормейстер Айтян Джафарова). Коллективы за активное участие в исполнении патриотических песен композитора были отмечены почетными дипломами СКА, которые были вручены председателем СКА Франгиз Ализаде, секретарями СКА, заслуженными деятелями искусств Земфирой Гафаровой и Джалалом Аббасовым.

На концерте прозвучали также камерно-инструментальные произведения Азера Дадашева, которые представили заслуженный артист Рза Аббасгулиев (гобой), лауреат международных конкурсов Наргиз Кенгерли (фортепиано), Нурана Зейналова (фортепиано), президентский стипендиант Зяррин Алиева (солист), Орхан Гашимов (солист), Арзу Сафарова (концертмейстер).

Научные доклады о многожанровом творчестве юбиляра представили - заслуженный деятель искусств, профессор Земфира Гафарова ("Хоровое творчество Азера Дадашева"), доктор философии по искусствоведению Минаханым Бабаева ("Камерно-инструментальная музыка Азера Дадашева"), музыковед Наргиз Гуламова ("Основные черты симфонического творчества Азера Дадашева"), Нурана Зейналова ("Сочинения Азера Дадашева для фортепиано на примере сборника "Лирические пьесы").

За вклад в развитие культуры Азеру Дадашеву была вручена почетная медаль İlhamlı Azərbaycan Общественного объединения "Кавказ - Медиа".

Азер Дадашев выразил признательность руководству Союза композиторов за организацию его юбилейного вечера и исполнил на фортепиано фрагмент из своего нового балета "Фитнэ", написанного на сюжет Низами Гянджеви в связи с 880-летием великого азербайджанского поэта.

Азер Дадашев родился 1 декабря 1946 года в Баку. Выпускник композиторского факультета Азербайджанской государственной консерватории (ныне БМА) по классу великого композитора Гара Гараева. Член Союза композиторов СССР и Азербайджана с 1973 года, член гильдии профессиональных режиссеров Азербайджана (2003), член правления Союза композиторов Азербайджана (2007), председатель "Симфонического отдела" союза. Обладатель Медали Папы Римского Иоанна Павла II, Почетного знака Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Азер Дадашев является автором более 150 музыкальных произведений во всех жанрах академической музыки - 14 симфоний, 20 кантат и опер, детской оперы "Приключения маленького Мукуна", балетной миниатюры "Восточная фреска", концертов для фортепиано, флейты, альта, камерной музыки, духовых инструментов, сюиты для оркестров народных инструментов, большого количества камерно-инструментальных и хоровых произведений, музыки к более чем 20 кинофильмам, песен. Также является автором Национального паралимпийского гимна Азербайджана.

Произведения композитора исполнялись выдающимися азербайджанскими и зарубежными дирижерами. Его работы представлялись во Франции, США, Англии, Финляндии, Турции, Иране, России, входили в программу многих престижных фестивалей.

Музыка композитора также используется в музыкальных учебных заведениях и включена в учебные программы. В Азербайджане были проведены международные конкурсы, посвященные творчеству Азера Дадашева. Многие его ученики активно работают в различных областях музыкальной культуры Азербайджана и зарубежья. Входил в состав жюри различных музыкальных конкурсов, проводимых в республике.