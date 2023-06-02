В Азербайджанском национальном музее ковра состоялся фестиваль, посвященный 1 июня – Международному дню защиты детей

На музыкально-развлекательном фестивале, организованном отделом "Детский музей" Азербайджанского национального музея ковра, под открытым небом были представлены интереснейшие выступления различных танцевальных групп и творческих коллективов. Также была представлена премьера спектакля "Не та, так эта" в исполнении сотрудников упомянутого отдела при участии членов Детского совета и Студии детского музыкального театра, передает Day.Az.

На мероприятии была продемонстрирована выставка "Стилизованная азербайджанская национальная одежда" студентов, обучающихся по специальности "Дизайн одежды" на факультете архитектуры Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

Маленькие друзья музея добавили красок фестивалю показом мод "Бархатное Fashion Show", состоящим из нарядов, сделанных ими собственноручно в рамках образовательной программы отдела "Детский музей" под названием "Показ мод из бабушкиного сундука".

Фестиваль с увлекательной и красочной программой включал различные мастер-классы, дискотеку, также для детей была создана возможность наблюдать программу на лужайке, наслаждаясь пикником.