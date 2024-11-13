При климатическом переходе важно сохранить баланс

Важно соблюдать баланс при климатическом переходе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на COP29

"Сегодня мы обсуждаем климатический кризис. Мы все осознаем, что необходимо ускорить климатический переход и, в то же время, уделить больше внимания мерам адаптации, так как климатический кризис уже наступил. Речь идет не только о достижении углеродной нейтральности к 2050 году, но и о защите наших граждан уже в 2024 и 2025 годах. Соблюдение этого баланса имеет ключевое значение для нашего общего благополучия", - сказал он .

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.