Раскрыт вред газированной воды для детей

Детям до семи лет лучше не наливать газированную воду, так как она раздражает желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и может вызвать дискомфорт. В разговоре с "Лентой.ру" доцент кафедры диетологии университета Росбиотех Анастасия Лебедева отметила, что газировка детям допустима в небольших количества и при отсутствии проблем с ЖКТ, передает Day.Az.

"Газированная вода содержит растворенный углекислый газ, который придает ей характерные пузырьки и кисловатый вкус. Вода без газа лишена этого компонента и считается более нейтральной для пищеварения. Газированная вода может вызывать вздутие, отрыжку и дискомфорт из-за выделения углекислого газа в желудке. У детей с чувствительным желудочно-кишечным трактом, например при гастрите или рефлюксе, она способна усиливать кислотность и раздражение слизистой", - сказала Лебедева.

Она подчеркнула, что вода без газа - более безопасный вариант, так как не провоцирует лишнего газообразования и лучше утоляет жажду без побочных эффектов.

Осенью, когда иммунитет детей ослаблен, стоит избегать газировки, чтобы не раздражать ЖКТ перед сезоном простуд, добавила специалист. Минеральную воду с газом стоит предлагать ребенку только лечебно-столовую и по рекомендации педиатра, считает Лебедева.