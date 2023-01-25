Китайский бренд неожиданно анонсировал презентацию нового смартфона

Индийское подразделение OnePlus официально подтвердило в Twitter презентацию смартфона OnePlus 11R, релиз которого ранее ожидался весной 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что 7 февраля бренд представит в Индии глобальную версию флагманского смартфона OnePlus 11, который ранее вышел для китайского рынка.

Незадолго до официального анонса в сети появились сообщения, согласно которым, Amazon разослала пользователям уведомления о предстоящей презентации OnePlus 11R вместе с флагманской моделью.

Ожидается, что получит чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. По слухам, в смартфоне будет установлен 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и вырезом под фронтальную камеру с разрешением 16 Мп.