Карабахский сантехник Саргсян через пять дней окажется на улице

Экс-президент Армении Серж Саргсян после своей добровольной, как утверждается, отставки ждал, что такое "правильное" поведение позволит ему продолжать пользоваться преференциями высокой должности и после ее лишения.

Почти пять месяцев после своей отставки он продолжал жить в правительственном особняке, который после ухода с поста должен был уступить новому президенту - Армену Саркисяну. Но карабахский сантехник так привык к роскошной жизни за те двадцать пять лет, что провел в Ереване, что никак не хотел от нее отказываться.

Новое правительство, видимо, в благодарность за тот самый добровольный уход, долго терпело приживалку. Как писали ранее армянские СМИ, Саргсяну несколько раз делались предложения новой жилплощади, но привередливый глава карабахского клана все варианты отвергал. Все они были не такими роскошными и престижными, как правительственная вилла. И вот, несколько дней назад было сообщено, что у правительства закончилось терпение и оно собирается сделать Саргсяну последнее предложение, которое он может принять или не принять, но освобождать жилплощадь все равно придется.

Правительство Армении предложило третьему президенту республики Сержу Саргсяну особняк стоимостью 1 миллион 250 тысяч долларов, расположенный на одной из элитных улиц спального района Еревана - Аван. Об этом газете "Айкакан Жаманак" сказал руководитель Аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян.

"Мы дали 5-дневный срок на принятие решения. Мы ему предложили особняк, находящийся в удовлетворительном состоянии. Господин Саргсян не имеет оснований для отказа", - сказал Агаджанян.

Предложение было сделано 26 сентября. В результате переговоров с хозяином стоимость дома снизилась до 950 тысяч долларов. Особняк находится по соседству с домом бывшего главы Федерации футбола Армении Рубена Айрапетяна.

Издание сообщает любопытный факт. Летом Саргсян хотел получить расположенное на улице Бабаяна четырехэтажное здание дома приемов Службы национальной безопасности с прилегающей территорией. Стоимость объекта составляла 2 миллиона долларов.

Каков аппетит, однако.

Напомним, что в марте этого года решением правительства Карена Карапетяна Сержу Саргсяну, как экс-президенту, был передан государственный особняк ("госдача") с прилегающей территорией. Не подозревавший о скором уходе на незаслуженный "отдых" Саргсян сделал жест, и в апреле, еще до начала митингов, отказался от подарка. Избранный премьером Саргсян рассчитывал в качестве полновластного правителя страны на нечто большее. Тем не менее, новое правительство тоже попробовало решить жилищную проблему пенсионера государственного значения, но тот уперся.

Теперь ему сделано последнее предложение. Не приняв его, Серж и Рита Саргсяны могут оказаться на улице.

Хотя, если подходить к вопросу философски, то у экс-президента Армении скоро может появиться совсем другая "квартира", совершенно бесплатная и с полным государственным довольствием. Тюремная камера называется.

Дело в том, что имя Сержа Саргсяна фигурирует в деле предпринимателя из России Левона Маркоса, который в 2002 году приобрел "Кредит Ереван банк" по рекомендации высокопоставленного должностного лица Армении. По показаниям Маркоса, от него скрыли реальное состояние банка, который набрал долгов на 30 миллионов долларов и находился на грани банкротства. По заключению Следственного комитета Армении, одно из этих высокопоставленных лиц - экс-президент, нынешний председатель Республиканской партии Армении Серж Саргсян, в тот период занимавший пост министра обороны.

Зульфугар Ибрагимов