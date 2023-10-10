Председатель ОЭС поблагодарил Азербайджан

Я благодарю Азербайджан за успешную реализацию и проведение этого мероприятия.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусрав Нозири во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.

"В ходе заседания был обсужден ряд важных вопросов. ОЭС продолжит работу по внесению вклада в экономическое развитие", - добавил Х.Нозири.

Отметим, что в рамках председательства Азербайджанской Республики в Организации экономического сотрудничества (ОЭС) 10 октября в городе Шуше проходит 27-е заседание Совета министров иностранных дел. Заседание продолжается обсуждением заявлений представителей стран-членов и наблюдателей, международных партнеров и специализированных структур ОЭС, инициатив и предложений по дальнейшему развитию регионального сотрудничества в рамках ОЭС, а также других вопросов, стоящих в повестке дня заседания.