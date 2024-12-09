Джиган вспомнил, как его четырехлетний сын бегал с топором

Певец Джиган объяснил в "Шоу Воли" угрозы наказать четырехлетнего сына Давида палкой в шоу "Большое переселение".

Как передает Day.Az, Джиган уточнил, что не бил своего сына. По его мнению, гораздо страшнее, когда он "просто пугает" ребенка.

"Я ему сделал "тык" и все. Это то, через что должен пройти каждый мужчина. Он должен понимать, что судьба бьет больно. Лучше это объяснит папа, а не какой-то другой человек", - отметил артист.

Джиган добавил, что сын не был готов к условиям, поставленным в шоу. Он отметил, что Давид привык, чтобы за ним присматривали, так как с ним всегда присматривала няня.

"Вокруг была куча вил, топоров, с одним топором он даже бегал, еще и на грабли падал. Я понял, что нужно переходить к другим методам воспитания", - рассказал рэпер.