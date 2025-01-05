Возлюбленная Тимати снялась в сияющем топе

Девушка рэпера Тимати, Валентина Иванова, снялась в сияющем топе с декольте. Блогерша опубликовала фото в Instagram.

Как передает Day.Az, Валентина Иванова позировала в черном сияющем топе с глубоким декольте, который сочетала с темным низом. Модель также надела массивные серебряные браслеты, серьги и несколько колец. Блогерша уложила волосы и сделала макияж с черными стрелками и розовыми губами.

Несколько недель назад девушка Тимати показала, как выглядела до изменений во внешности. Модель выложила кадры, сделанные во время ее детства и подросткового периода. Валентина Иванова также опровергла предположения интернет-пользователей о том, что увеличивала губы. По словам девушки, у нее появился ярко выраженный объем после того, как она поставила брекеты.