МЧС Азербайджана закупило спецмотоциклы

МЧС Азербайджана приобрело специальные мотоциклы, что даст возможность оперативно добираться до места происшествия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров.

Он отметил, что мотоциклы снабжены спецсредствами.

"На магистральных дорогах много транспортных заторов. Поэтому приобретены мотоциклы, что позволит быстро добираться до места происшествия. Мы стараемся повышать профессионализм и качество работы. Это один из вопросов, поставленных перед нами", - сказал Гейдаров.