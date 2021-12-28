МЧС Азербайджана будет работать в усиленном режиме

Министерство по чрезвычайным ситуациям будет работать в усиленном режиме в связи с праздниками 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщили Day.Az в МЧС, согласно приказу, подписанному министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, соответствующим структурным подразделениям и структурам министерства даны соответствующие поручения в целях обеспечения безопасности жизни и деятельности граждан в предстоящие нерабочие дни, организации гибкого реагирования на чрезвычайные ситуации, возникающие на объектах жизнеобеспечения и других важных объектах, оперативного устранения их возможных последствий.