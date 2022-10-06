https://news.day.az/society/1501309.html Вьетнамский самолет совершил экстренную посадку в Баку
Вьетнамский самолет совершил экстренную посадку в Баку
Капитан воздушного судна авиакомпании Vietnam Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Франкфурт-Хо Ши Мин, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку.
Как передает Day.Az, причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту.
Самолет Boeing B787 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 21:11 по местному времени.
После приземления самолета пассажира передали бригаде скорой помощи.
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