Вьетнамский самолет совершил экстренную посадку в Баку
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Капитан воздушного судна авиакомпании Vietnam Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Франкфурт-Хо Ши Мин, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку.

Как передает Day.Az, причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту. 

Самолет Boeing B787 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 21:11 по местному времени.

После приземления самолета пассажира передали бригаде скорой помощи.