Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане за последние сутки выявлено пять случаей заражения коронавирусом, три человека вылечились, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодняшний день в Азербайджане выявлено в целом 831 983 случая заражения коронавирусной инфекцией, 821 673 человека вылечились, 10 288 - скончались, число активных больных составляет 22.

За последние сутки в стране проведено 416 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 655 305.