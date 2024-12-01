Стало известно, когда издадут полное собрание «Хамсе» Низами Гянджеви на турецком языке

К 2026 году планируется завершить процесс перевода с оригинала на турецкий язык жемчужины литературного наследия великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви - "Хамсе" ("Пятерица").

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил автор проекта, руководитель отделения персидского языка и литературы Университета Ататюрка (Эрзурум), профессор Нимет Йылдырым, усилиями которого уже переведена на турецкий язык поэма "Искендер-наме", передает Day.Az.

По его словам, еще одна поэма Низами "Сокровищница тайн" также переведена и находится на стадии печати. "Книга будет издана до конца этого года", - пояснил Н. Йылдырым, отметив, что весной 2025 года в этой стране планируется к изданию турецкий перевод поэмы "Лейли и Меджнун". Оставшиеся две поэмы будут представлены турецкой общественности в первой половине 2026 года.

Профессор подчеркнул, что первоочередной задачей "низамиведов" является распространение "культуры Низами" в тюркском мире.

Он назвал в корне ошибочными попытки представления Низами в качестве персидского поэта. "Великого тюркского мыслителя Мевлану, чьи произведения были на фарси, также ошибочно называют персидским философом, но это не меняет сути. Главное для нас, что столь гениальные личности жили и творили в тюркском мире. Низами, Мевлана и другие - предмет гордости не только Азербайджана или Турции, но всего тюркского мира", - подчеркнул преподаватель Университета Ататюрка.

Н. Йылдырым привлек внимание к тому факту, что Низами Гянджеви является автором многих устойчивых выражений, обогативших фарси. "Выражения, вышедшие из под пера Низами, в последующие века были приняты и использовались многими поэтами и писателями. Они и сегодня включаются в большие словари персидского языка с пометкой о том, что первым, кто использовал их, был Низами", - отметил ученый.

Он также поблагодарил Культурный центр Азербайджана при посольстве нашей страны в Анкаре за поддержку пропаганды наследия Низами в Турции.