В мире множество мест со страшной историей, которые привлекают любителей мистики и паранормальных явлений, а также просто авантюристов, желающих пощекотать себе нервы, и если вы относитесь к их числу, то Day.Az со ссылкой на Supercoolpics.ru предлагает вашему вниманию подборку туристических объектов, которые следует посетить в первую очередь.

Остров Кукол, Мехико, Мексика.

Остров кукол, затерянный среди каналов Сочимилько в Мехико, посвящён памяти девочки, которая, по преданию, когда-то давно утонула при загадочных обстоятельствах. Сотни кукол, развешанных на деревьях и разложенных на траве, принадлежат призраку утонувшей девочки.

Форт Бхангар в Индии.

Согласно легенде, форт Бхангар вместе со всеми его жителями был проклят колдуном. Проклятие подразумевало, что все жители форта умрут насильственной смертью, а их души навсегда остатся в Бхангаре.

Туристам запрещено приближаться к форту после захода Солнца. Все посетители должны покинуть Бхангар до наступления сумерек. Ходят слухи, что ночью по форту бродят призраки. Люди часто слышат здесь странные звуки, например, крики и женский плач.

Психиатрическая больница в Бичворте, Австралия.

В здании психиатрической больницы в Бичворте когда-то находился госпиталь. Ходят слухи, что по больнице до сих пор бродят души пациентов, умерших насильственной смертью. Для любителей пощекотать себе нервы в ночное время по отделениям, палатам и операционным больницы проводятся экскурсии.

Замок Корвинов на юге Трансильвании в Румынии

О замке Корвинов рассказывают множество страшных историй. В 16-м веке двое детей были убиты в замке в своих постелях. Женщина, имевшая любовную связь с двумя солдатами, была убита здесь же своим мужем. Её тело было замуровано в стену и обнаружено спустя 200 лет. Экзорцисты многократно проводили обряд очищения, но духи не покидают замок.

Дом на холме Монтпилиер в Дублине, Ирландия

Легенда гласит, что на холме Монтпилиер когда-то находилось древнее кладбище, и рабочие, которые строили дом в 1725 году, брали там камни для нужд строительства. Вскоре после того, как строительство дома был закончено, его крышу унесло ветром, и местные жители посчитали это происками дьявола. Ходят слухи, что в доме совершались оккультные ритуалы, и что он до сих пор полон привидениями.

Подземные каменоломни Парижа

Подземные каменоломни Парижа - это сеть карьеров, соединённых между собой тоннелями. В конце 18-го столетия несколько тоннелей были превращены в оссуарий для хранения останков людей, похороненных на переполненных городских кладбищах Парижа.

Замок в Шатобриане, Франция

Этот средневековый замок много лет привлекает туристов, но не каждый из них отважится зайти в его знаменитую комнату "Chambre Doree". Легенда гласит, что Жан де Лаваль де Шатобриан запер в этой комнате свою жену Франсуазу де Фуа, а затем убил её из ревности. Каждый год возле камина в этой комнате якобы проступает лужа крови.

Кладбище в Сталле, штат Канзас, США.

Кладбище в Сталле называют "Семью вратами в преисподнюю". На территории кладбища находятся тайные ступени, которые ведут в потусторонний мир. Найти эти ступени совсем непросто, ведь они становятся видимыми только в день весеннего равноденствия и на Хэллоуин. Если вам всё же удалось их найти, крайне не рекомендуется спускать вниз по этим ступеням, ведь вернуться обратно у вас уже не получится.

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