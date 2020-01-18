В Ираке возобновились столкновения демонстрантов с полицией

По меньшей мере два человека погибли и более 20 пострадали в ходе столкновений с силами безопасности в столице Ирака Багдаде, сообщает арабский спутниковый телеканал "Аль-Араби ТВ", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Два демонстранта погибли, несколько десятков пострадали в ходе столкновений с иракскими силами безопасности в Багдаде", - говорится в сообщении.

По данным иракских СМИ, столкновения произошли у моста Ас-Санак в центре иракской столицы близ площади Ат-Тахрир. По словам представителя иракских вооруженных сил, "нарушители порядка напали на блокпосты в районе ас-Санак, силы безопасности применили против них нелетальные средства".