Американка подала иск против британского принца Эндрю, обвинив его в насилии

Американка Вирджиния Джуфре (Робертс), утверждающая, что британский принц Эндрю 20 лет назад совершил в ее отношении акты сексуального насилия, в понедельник подала на него в суд на территории США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом этом сообщил телеканалу Sky News ее адвокат Дэвид Бойс.

"В нашей стране ни один человек, будь он президентом или принцем, не может стоять над законом, и ни одного человека, каким бы слабым и беспомощным он ни был, нельзя лишить защиты закона, - заявил Бойс. - На протяжении последних пяти лет принц Эндрю и его советники блокировали все попытки уладить это дело, не доводя его до судебного разбирательства. Уже давно пора призвать его к ответственности".

Джуфре, ныне проживающая в Австралии с мужем и тремя детьми, заявляет, что стала жертвой американского бизнесмена Джеффри Эпштейна, который якобы свел ее с принцем. Она утверждает, что сын Елизаветы II трижды вступал с ней в сексуальную связь против ее воли в 2001 году, когда ей было всего 17 лет. Она требует от 61-летнего принца компенсации за полученный физический и моральный ущерб.

Сам герцог Йоркский неоднократно отрицал утверждения о сексуальной связи с 17-летней девушкой. По его словам, он никогда не встречался с Джуфре, а фотография, на которой они запечатлены вместе в компании любовницы Эпштейна Гилейн Максвелл, является подделкой.

В ноябре 2019 года принц был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей на фоне заявлений Джуфре о том, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее принуждали заниматься сексом Эпштейн и Максвелл.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк в июле 2019 года. Ему предъявили обвинения в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.