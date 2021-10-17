Билла Клинтона выписали из больницы

Госпитализированный ранее с инфекцией бывший президент США Билл Клинтон выписан в воскресенье из больницы.

Об этом сообщил его представитель Анхель Уренья со ссылкой на руководство медицинского центра, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"[Бывший] президент Клинтон был сегодня выписан из медицинского центра UC Irvine. Температура и количество лейкоцитов в крови нормализовались, и он вернется в свой дом в Нью-Йорке, где завершит курс антибиотиков", - приводит Уренья в Twitter заявление врачей.