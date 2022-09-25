Во время беспорядков в Иране погиб фельдшер скорой помощи
Фельдшер Мохаммад Фаллах был убит в северной провинции Мазандаран в Иране из охотничьего ружья во время работы по оказанию скорой помощи в условиях беспорядков, передает Day.Az со ссылкой на ИРНА.
"Мой сын был фельдшером, и его застрелили во время работы по оказанию скорой помощи", - сказал его отец.
Он связал эти действия с "теми, кто не хочет видеть Иран независимым".
Он также сказал, что нападавшие были обучены и организованы, потому что один из них выстрелил в фельдшера, а четверо других вывели его с места происшествия.
Отец убитого фельдшера заявил, что США не хотят мира и безопасности для иранского народа, призвав молодежь быть осторожными в отношении западных СМИ.
Власти Ирана заявили, что во время недавних протестов были повреждены 61 машина скорой помощи и 25 пожарных машин, а 4 пожарных получили ранения.
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