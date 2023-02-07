Лиз Трасс не желает становиться премьером

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что не желает вновь занимать этот пост, несмотря на то, что выставила свою кандидатуру на голосование.

Как передает Day.Az, об этом она рассказала в интервью изданию Spectator.

Трасс отметила, что хочет участвовать в продвижении политики экономического стимулирования и оставаться членом парламента. Также она уверена в будущем как Британии, так и консервативной партии. "Я думаю, нам нужно начать строительство мощной интеллектуальной базы, но у меня нет отчаянного желания вернуться в кресло премьера", - высказалась она.