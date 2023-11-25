Ким Чен Ын изучил сделанные спутником-разведчиком снимки Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился со снимками городов Южной Кореи, которые были сделаны спутником-разведчиком Северной Кореи 24 ноября. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что северокорейский лидер изучил фотографии "главных целей территории враждебной стороны" во время визита Пхеньянского центра общего контроля и регулирования при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике. В частности, он посмотрел на снимки городов Мокпхо, Кунсан, Пхёнтхэк, Осан и Сеул.

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