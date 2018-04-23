Неизвестный застрелил журналиста в прямом эфире - ВИДЕО

В Никарагуа неизвестный застрелил журналиста в прямом эфире. Об этом сообщает издание El Pais.

Репортер по имени Мигель Анхель Гаона работал в городе Блуфилдс, освещая уличные протесты против реформы социального обеспечения. В какой-то момент он включил прямой эфир Facebook Live, чтобы продемонстрировать своим подписчикам происходящее на улицах города, в частности поврежденные из-за действий митингующих здания, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Когда Гаона подошел к поврежденной двери банка, неизвестный человек выстрелил ему прямо в голову. На видео слышны выстрел и крики окружающих, которые зовут его по имени.

Личность стрелка осталась неизвестной, как и его мотивация к убийству репортера. По данным издания, журналиста спасти не удалось, рана оказалась смертельной.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

