https://news.day.az/azerinews/1867768.html Südlü qəhvə hansı hallarda sağlamlığa zərər verə bilər? Südlü qəhvə kalsium və zülal mənbəyi olsa da, bəzi insanlarda narahatlıq yarada bilər. Xüsusilə şəkər, qaymaq və şirin siroplar əlavə edildikdə içkinin kalorisi artır. Bu səbəbdən çəkiyə nəzarət edənlər şəkərsiz qəhvəyə üstünlük verməlidirlər.

Südlü qəhvə hansı hallarda sağlamlığa zərər verə bilər?

Azərbaycanca, 18 октября 2026 05:55 (UTC +04:00) 340
Südlü qəhvə hansı hallarda sağlamlığa zərər verə bilər?

Südlü qəhvə kalsium və zülal mənbəyi olsa da, bəzi insanlarda narahatlıq yarada bilər. Xüsusilə şəkər, qaymaq və şirin siroplar əlavə edildikdə içkinin kalorisi artır. Bu səbəbdən çəkiyə nəzarət edənlər şəkərsiz qəhvəyə üstünlük verməlidirlər.

Day.Az xəbər verir ki,  qəhvə bəzi insanlarda mədə turşuluğunu, qıcqırmanı və reflüks əlamətlərini gücləndirə bilər. Laktoza dözümsüzlüyü olan şəxslərdə isə südlü qəhvə qarında köp, ağrı və ishala səbəb ola bilər. Süd məhsulları ilə sızanaqlar arasında da mümkün əlaqə araşdırılsa da, bu təsir hər kəsdə müşahidə edilmir.

Mütəxəssislər bildirirlər ki, sağlam insanlarda adi miqdarda südlü qəhvənin böyrəklərə xüsusi zərər verdiyini təsdiqləyən kifayət qədər elmi sübut yoxdur. Böyrək xəstəliyi olanlar isə qidalanma və maye qəbulu ilə bağlı həkim tövsiyələrinə əməl etməlidirlər. İçkidən sonra mütəmadi narahatlıq yaranarsa, onun miqdarını azaltmaq və ya alternativ seçmək məsləhətdir.

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