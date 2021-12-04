SpaceX побила годовой рекорд пусков
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Американская компания SpaceX побила годовой рекорд пусков собственной тяжелой ракеты Falcon 9, сообщает SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание отмечает, что в 2021 году по состоянию на 3 декабря было произведено 27 стартов подобных носителей. Предыдущий рекорд, включающий 26 пусков Falcon 9, был установлен в 2020 году.

SpaceNews напоминает, что "многие из миссий Falcon 9 в 2021 году несли полезную нагрузку для Starlink".

В декабре в Twitter глава SpaceX Илон Маск сообщил, что компания для уменьшения вероятности столкновения с космическим мусором изменила орбиты некоторых спутников Starlink.

В ноябре Маск назвал срок орбитального полета многоразовой транспортной системы Starship, считающейся самой большой в мире ракетой. По его словам, система может отправиться на орбиту в январе 2022 года. Это произойдет, если SpaceX успеет завершить строительство соответствующей стартовой площадки в Техасе, провести необходимые испытания ракеты и получить разрешение на запуск от Федерального управления гражданской авиации США.

В декабре прошлого года издание ArsTechnica сообщило, что SpaceX в 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, побила собственный рекорд 2018-го по числу ракетных пусков.